München (ots) - Die Bayernpartei verurteilt die Verhaftung des katalanischen Politikers Carles Puidgemont durch deutsche Polizeikräfte und fordert seine umgehende Freilassung. Sich hier zum Büttel ausländischer Interessen zu machen, verbietet sich einfach.



Und zwar sowohl aufgrund der angeblichen "Verbrechen", die Puidgemont vorgeworfen werden und die nichts anderes als die Ausübung von Grundrechten sind. Und sie verbietet sich auch aufgrund der komplexen Historie, die Verstrickung des Deutschen Reichs in den spanischen Bürgerkrieg mit seinen Auswirkungen auch auf Katalonien.



Man hätte sich ein Beispiel an Belgien nehmen können, wo Puidgemont unbehelligt geblieben war. Aber es waren wohl wieder einmal Befehle zu befolgen.



