DAX peilt Jahrestiefs an: Dynamik zum Wochenauftakt

Mit einer roten Woche verabschiedeten sich die Aktienmärkte in den Feierabend am Freitag. Das Gewitter kam diesmal aus den USA selbst, wo die Kurse am meisten einbrachen - nicht nur auf das Wetter bezogen, sondern auch auf die frostige Stimmung bei den Bullen. Davon blieb auch der Deutsche Aktienmarkt nicht verschont. Mit mehr als 5 Prozent Wochenverlust konnte sich der DAX zwar gegenüber der Wall Street "noch gut halten", aber im Chartbild visiert er nun das Jahrestief an. Auf die Auslöser dieser Bewegung und die aktuellen Kurslevel gehe ich nun konkreter ein.

DAX scheitert erneut

Es deutete sich für einige Trader schon am Montag an. Der DAX startete schwach in die Handelswoche und ignorierte den Widerstand aus der Vorwoche (siehe Vorwochenanalyse). Diesen hatte ich wie folgt skizziert (Rückblick):

DAX Widerstand Stundenchart

Eine verhaltene Eröffnung deutete womöglich die Schwäche zum zum Wochenstart an. Hier fielen wir in der vorher definierten Handelsrange der Vorwoche bereits bis zum Mittag fast bis an das untere Band. Vermerkt hatte ich dies im Forum und den Social-Media-Kanälen:

DAX Range Vorwoche durchlaufen

Im weiteren Verlauf fiel der DAX im Tief am Montag bis auf 12.181 Punkte zurück und unterschritt damit die Triggermarke aus der Vorwochenanalyse (Rückblick):

DAX Schwa¨che Signal

Der Dienstag und vor allem die US-Notenbanksitzung der FED am Mittwoch konnte noch einmal für eine kleine Gegenwehr sorgen. Danach brachen die "Dämme" allerdings. Mit 1,7 Prozent Abgaben am Donnerstag standen wir genau an der "Abrisskante" - zeitnah hatte ich dies auf Facebook geteilt:

Die Berührung der 12.000 kam näher und mit noch einmal 1,77 Prozent am Freitag durchbrach der DAX schliesslich nicht nur den gezeigten Aufwärtstrend, sondern auch gleich die 12.000er-Marke. Vom Wochenhoch am Montag bei 12.369 Punkten bis zum Tief am Freitag bei 12.818 Punkten legte er somit recht genau 500 Punkte nach unten zurück. Dies sieht man in der Wochenhistorie sehr deutlich:

DAX Wochenhistorie von wallstreet-online

Damit ist er ganz klar am Widerstand gescheitert. Das eingangs wiederholte Chartbild kann hierbei geupdatet und als Schaubild herangezogen werden:

