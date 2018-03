Die Abgabefrist für die Steuererklärung rückt näher. Wer noch zu Papierformularen greift, sollte das überdenken. Die digitale Variante bietet große Vorteile.

Ende Mai ist es soweit. Dann müssen wieder alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung für 2017 verpflichtet sind, Einnahmen, Ausgaben und sonstige wichtige Daten dem Finanzamt gemeldet haben. Die Abgabepflicht gilt zum Beispiel für alle, die als Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner Lohn in Steuerklasse III oder V erhalten haben. Sie gilt aber auch, sobald jemand bei mehreren Arbeitgebern tätig war, einen Verlustvortrag aus den Vorjahren hat oder über 410 Euro steuerpflichtige Nebeneinkünfte beziehungsweise Arbeitslosen-, Kranken-, Kurzarbeiter- oder Elterngeld bezogen hat. Wer nicht zur Abgabe verpflichtet ist, sollte trotzdem darüber nachdenken. Oft lohnt es: So bekommen 90 Prozent der Angestellten, die neben ihrem Gehalt allenfalls noch Kapitalerträge erhalten, nach Abgabe Geld zurück. Im Schnitt sind das dann 935 Euro.

Jeder Zweite greift noch zu Stift und Papierformularen und erledigt die Pflichtaufgabe ganz klassisch. Dabei ist die elektronische Steuererklärung mittlerweile attraktiv wie selten zuvor, vor allem wenn nicht nur die digitale Version der Steuerformulare (mit dem kostenlosen Programm der Finanzverwaltung namens Elster Formular), sondern eine Steuerprogramm - ob als klassische Software, Onlineangebot oder App für Smartphone und Tablet - genutzt wird.

Die zehn wichtigsten Vorteile dürften selbst Traditionalisten zum Umstieg bewegen.

1. Später abgebenZwei Monate mehr bekommen Steuerzahler in diesem Jahr. Allerdings nicht überall und bislang meist nur, wenn sie ihre Steuererklärung elektronisch abgeben. Dafür müssen sie sich vorab auf dem Portal www.elster.de für die elektronische Steuererklärung registrieren. Dies gilt in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. In Rheinland-Pfalz gibt es die Fristverlängerung sogar für alle, also auch Papier-Fans. Vom kommenden Jahr an bekommen Steuerzahler generell zwei Monate mehr: Alle, die zur Abgabe verpflichtet sind, dürfen sich dann bis Ende Juli statt Ende Mai des Folgejahres Zeit lassen. Die Steuererklärung für 2018 muss also erst Ende Juli 2019 beim Finanzamt sein. Wer Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein einschaltet, hat sogar noch mehr Zeit. Bislang gilt hier die Abgabefrist Ende Dezember, vom kommenden Jahr an dann Februar.

2. Besser motiviertMeist lohnt es sich, ein paar Euro für eine gute digitale Steuerunterstützung auszugeben, wie unser aktueller Test von Steuersoftware, Onlinehelfern und Apps zeigt. ...

