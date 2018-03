Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bond mit 0% bis 32% Renditechance

Obwohl für Anleger, die sich nicht mit den mageren Sparbuchzinsen zufrieden geben wollen, nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei führt, verdeutlichten die Kursrückgänge der vergangenen Wochen wieder einmal, dass ein direktes Investment in den Aktienmarkt mit erheblichen Kursrisiken verbunden sein kann. Strukturierte Anlageprodukte, wie der aktuell zur Zeichnung angebotene Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bond, der sich auf einen möglichst sicheren Basiswert bezieht und unabhängig von der Kursentwicklung dieses Basiswertes zumindest den Kapitalerhalt zusichert, bieten Anlegern auch bereits bei geringfügigen Wertsteigerungen des Basiswertes überproportionale Renditechancen.

Als Basiswert des Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bonds fungiert der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index. Dieser Index enthält 30 europäische Aktien, wobei die Maximalgewichtung einer Aktie auf 10 Prozent des Indexwertes beschränkt ist. Es werden ausschließlich Aktiengesellschaften, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen, in den Index aufgenommen. Derzeit befinden sich auch die deutschen Aktien Münchener Rück und Deutsche Telekom im Index.

0%, 16% oder 32% Renditechance

Der am 27.4.18 errechnete Schlusskurs des STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index wird als Startwert für den Nachhaltigkeits Bond fungieren. In 8 Jahren, und zwar genau am 28.4.26 wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Garantie-Zertifikat mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Legt der Index um bis zu 16 Prozent zu, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 116 Prozent des Nennwertes erfolgen. Bei einem Kursanstieg von mindestens 16 Prozent wird das Zertifikat die Maximalrendite von 32 Prozent abwerfen, da der Nachhaltigskeits Bond in diesem Fall mit 132 Prozent des Ausgebpreises getilgt wird.

Da sich die Kapitalgarantie des Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bonds (die Namensgebung des Zertifikates bezieht sich auf den 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen) ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht, sollte nur jenes Kapital investiert werden, das bis zum Laufzeitende des Zertifikates nicht benötigt wird. Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates kann zu Kapitalverlusten führen.

Das Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bond, ISIN: AT0000A20B06, fällig am 30.4.26, kann noch bis 26.4.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Garantie-Zertifikat ermöglicht in 8 Jahren die Chance auf eine Bruttorendite von 32 Prozent, wenn der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index in den nächsten 8 Jahren um mindestens 16 Prozent zulegen kann.

Quelle: zertifikatereport.de