In einem Interview mit SmallCap-Investor gibt Richard Bevan, Managing Director von Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9), einen Überblick über den Entwicklungsstand und die Ziele seines Unternehmens. Cassini Resources ist ein australisches Entwicklungsunternehmen für Basis und -Industriemetalle mit 3 Projekten in Westaustralien. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Joint-Venture-Projekt West Musgrave mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...