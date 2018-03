In einem Interview mit SmallCap-Investor gibt Ian Stalker, CEO von LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC; WKN: WKN: A2DNR6; ISIN: CA50219G1063), einen Überblick über den Entwicklungsstand und die Ziele seines Unternehmens. LSC Lithium entwickelt in Argentinien ein mächtiges Projektportfolio in Richtung Produktion. Alle Projekte beinhalten Salarliegenschaften zur Gewinnung von Lithium. Folgende Themen werden angesprochen: Wo befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...