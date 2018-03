Manz AG: Unternehmen trennt sich von Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): Personalie Manz AG: Unternehmen trennt sich von Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen 26.03.2018 / 09:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Manz AG: Unternehmen trennt sich von Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen Reutlingen, 26. März 2018 - Wie die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer, heute informiert, hat der Aufsichtsrat Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als Grund gibt das Unternehmen unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens an. Gunnar Voss von Dahlen, seit Juni 2017 Finanzvorstand der Manz AG, verantwortete die Bereiche Finanzen und Controlling, Personal, IT, Organisation, Verwaltung, Investor Relations und Recht. Bis zur Nachbesetzung der Position werden die Verantwortlichkeiten des Finanzvorstands durch den Vorstandsvorsitzenden Eckhard Hörner-Marass und den Vorstand Operations Martin Drasch übernommen. Aufsichtsrat und Vorstand wünschen Herrn Voss von Dahlen alles Gute für die weitere Zukunft. Unternehmensprofil: Manz AG - passion for efficiency Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit führender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in fünf Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt. Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Die Manz AG beschäftigt aktuell rund 1.700 Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Asien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. Kontakt cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668497 26.03.2018

