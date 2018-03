Was der Seniorchef kürzlich verkündete, ist ambitiös. DerSprung über den Atlantik läuft erfolgreicher als bisher angenommen. 2,8 Mrd. € Marktwert für eine Umsatzschätzung von 3 Mrd. € per 2019 sind allerdings nur knapp vertretbar. Neben der klassischen Autovermietung spielt dabei das Car-Sharing-Geschäft die entscheidende Rolle mit einer Brücke zur Autovermietung. Münchener Kenner der sehr speziellen SIXT-Verhältnisse setzen insbesondere auf das US-Geschäft, wo SIXT die Ausweitung der Stationen deutlich erhöht, so in Sant Antonio, New York, Chicago, Denver, New Jersey, Philadelphia und vielleicht sogar Hawaii. Unser bisheriges Kursziel lag bei 97 €. Eine Anhebung auf 105/110 € erscheint etwas mutig, aber vertretbar.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 12 vom 24.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info