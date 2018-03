CO.DON AG: - Erster Spherox-Patient in Großbritannien DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Markteinführung CO.DON AG: - Erster Spherox-Patient in Großbritannien 26.03.2018 / 09:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CO.DON - Erster Spherox-Patient in Großbritannien Berlin / Teltow, 26. März 2018 - The Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, eines der führenden britischen orthopädischen Zentren, hat als erste Klinik Großbritanniens mit der Behandlung von Patienten mit dem körpereigenen Knorpelzelltransplantat Spherox begonnen. Die CO.DON AG erhielt die erste Biopsie zur Herstellung des regenerativen Gelenkknorpelproduktes aus dem für sie wichtigen UK-Markt. Gleichzeitig ist dies die erste Anwendung des EU-weit zugelassenen Arzneimittels außerhalb Deutschlands. Ralf Jakobs, Vorstand der CO.DON AG: "Wir haben alle lange auf die nunmehr erfolgte erste Biopsie unseres Produktes aus dem europäischen Ausland und hier aus dem für uns eminent wichtigen englischen Markt gewartet. Dies ist ein absolut wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Umsetzung der Unternehmensstrategie. In einem unserer wichtigsten europäischen Zielmärkte setzt sie die regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen in die Praxis um. Zusammen mit unseren Klinikpartnern haben wir erfolgreich alle gesetzlichen und behördlichen Anforderungen erfüllt, um Patienten eine personalisierte Heilung zu ermöglichen. Weitere Kliniken stehen bereit, Patienten mit Knieknorpeldefekten in ganz Großbritannien regenerativ und nachhaltig mit Spherox zu behandeln." Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vermarktet autologe Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefektenn. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden an Gelenken mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 12.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielten wir von der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung für das Arzneimittel für neuartige Therapien, Spherox. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de oder knorpelexperte.de. Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A. Unternehmenskommunikation / IR / PR Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668515 26.03.2018

ISIN DE000A1K0227

AXC0064 2018-03-26/09:59