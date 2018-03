Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) will den Aktionären erstmals seit dem Jahr 2008 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,50 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Juni 2018 statt. Nach vorläufigen Berechnungen erhöhte sich der Konzernumsatz im ...

