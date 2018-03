München (ots) - Die Zuschauer des Ersten erwartet an diesen Feiertagen ein spannendes Programm mit vielen neuen Krimis, traumhaften Naturdokumentationen und einem bewegenden Drama zu den Zeiten des Zweiten Weltkriegs:



Am Gründonnerstag, 29. März, um 20:15 Uhr ermittelt Uwe Kockisch wieder als Commissario Brunetti in "Donna Leon - Endlich mein" (ARD Degeto). Die preisgekrönte Film- und Theaterschauspielerin Leslie Malton hat als Operndiva Flavia Petrelli ein weiteres Gastspiel in der beliebten Krimireihe. Zwei frühere Bestseller-Verfilmungen - "Venezianisches Finale" und "Acqua Alta" - bilden den Hintergrund für den aktuellen Fall, in dem es um Starruhm und dessen Vergänglichkeit geht.



Die Reihe "Erlebnis Erde" führt mit drei Sendungen am 30. März, 1. und 2. April jeweils um 19:15 Uhr in die "Karibik" (BR/NDR/WDR/ARTE). Wie kaum eine andere Region unserer Erde verbindet man sie mit dem Paradies, einem Garten Eden. Doch hinter diesem gängigen Klischee gibt es eine weitaus interessantere Karibik zu entdecken, enorm artenreich, ein Modell der Evolution, das Leben in ständiger Bewegung.



Nach wahren Begebenheiten erzählt "Die Kinder der Villa Emma" (ARD Degeto/ORF) am Karfreitag um 20:15 Uhr von der Flucht einer Gruppe von jüdischen Kindern, die sich während des Zweiten Weltkriegs zugetragen hat - mit glücklichem Ausgang. 1942/1943 war das italienische Dorf Nonantola tatsächlich Zufluchtsort von 73 jüdischen Kindern, die sich auf ihrem Weg nach Palästina dem gnadenlosen Zugriff der Nationalsozialisten entziehen wollten. Regisseur Nikolaus Leytner schildert die gefährliche Reise als spannende Bewährungsprobe. Angesicht des Schicksals von Kindern und Jugendlichen, die heute unbegleitet vor Kriegen auf der Flucht sind, entfaltet die historische Geschichte eine besondere Aktualität.



Natalia Wörner ist "Die Diplomatin" (ARD Degeto). Im dritten Fall der Reihe bietet Karla Lorenz, die neue Botschafterin in Prag, einem jungen Paar Unterschlupf in der deutschen Botschaft. Der desertierte US-Soldat Sean Miller und seine Freundin Lena Fischer behaupten, dass es in Tschechien ein geheimes Foltergefängnis des US-Geheimdienstes gibt. "Jagd durch Prag" am Samstag, 31. März, um 20:15 Uhr.



Mit gleich zwei neuen Filmen am 1. und 2. April um jeweils 21:45 Uhr setzt Das Erste die Reihe "Rebecka Martinsson" (ARD Degeto) fort. Ida Engvoll verkörpert wieder die Titelheldin in den atmosphärischen Scandi-Noir-Krimis nach Asa Larssons Bestsellern.



Am Ostermontag, 2. April, ab 20:15 Uhr ermittelt Heike Makatsch zum zweiten Mal als "Tatort"-Kommissarin Ellen Berlinger in Mainz. In "Zeit der Frösche" (SWR/ARD Degeto) beschäftigen sie ein verschwundener Teenager, eine Lösegeldforderung, eine unaufgeklärte Mordserie - und die Frage, ob dies alles zusammenhängt.



