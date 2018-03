Das Management von Klöckner & Co. hat damit begonnen, den Stahlhändler umfassend zu digitalisieren. Neue Produkte sollen den Milliardenkonzern revolutionieren, darunter zwei neue E-Commerce-Plattformen. „Vor allem unsere offene Handelsplattform XOM kann ein richtig großes Ding werden“, sagte Klöckner-CFO Marcus Ketter im Interview mit FINANCE-TV. Warum der Konzern bei diesem Kronjuwel trotzdem in die Minderheit gehen will und was bei der Digitalisierung der Firma das Wichtigste überhaupt ist, verrät Ketter hier bei FINANCE-TV .