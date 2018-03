In dieser verkürzten Handelswoche, in der am Karfreitag die Börsen in den meisten Ländern geschlossen bleiben, sind die Märkte auf Tauchstation, gerade auch in den USA. Grund dafür sind sowohl der Facebook-Skandal als auch die Bedrohung durch einen potenziellen Handelskrieg aus dem Weißen Haus. Sowohl DAX, als auch Dow und Nasdaq zeigen sich weiterhin im Korrekturmodus. Jürgen Schmitt verrät Ihnen in seinem Video, wann wieder Zeit zum Investieren ist und welche Unternehmen in dieser Woche außer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...