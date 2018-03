shareribs.com - Am vergangenen Donnerstag startete um 15 Uhr der Vorverkauf des redBUX-Token. Es sieht so aus, dass sich viele Investoren den attraktiven Bonus in Höhe von 35 Prozent sichern wollen. Innerhalb weniger Tage wurden bereits mehr als 50 Prozent des verfügbaren Pre-Sale-Volumens (2 Mrd. von 3,9 Mrd. Token) verkauft! Das entspricht einem Bruttoerlös in Höhe von mehr als 20 Mio. Euro. Dieses sensationelle Ergebnis hat selbst die kühnsten Erwartungen des Managements von me.mento 3D übertroffen.

