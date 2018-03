+300% Kursgewinn stehen für SD-Leser seit unserer Erstvorstellung von Palatin Technologies (WKN: A1C538) vor knapp einem Jahr zu Buche. Der heute vermeldete US-Zulassungsantrag für Palatins Lustmittel Bremelanotide stellt den wohl größten Meilenstein der Unternehmensgeschichte dar.

Eingereicht wurde die "New Drug Application" (NDA) durch Palatins Nordamerika-Lizenznehmer AMAG Pharmaceutcials. Voraussichtlich innerhalb der nächsten 60 Tage wird die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Vollständigkeit des Antrages, der unter anderem die Daten von zwei erfolgreichen Phase-3-Studien enthält, entscheiden. Einer Annahme sollte erfahrungsgemäß nichts im Wege stehen und so winkt eine weitere Meilensteinzahlung an Palatin über 20 Millionen USD, bevor der nächste Batzen in Höhe von 60 Millionen USD mit der Zulassung Bremelanotides Anfang 2019 fällig würde.

Weltweite Lizenzdeals als weitere Kurstreiber

Neben der Entwicklung der restlichen Entwicklungs-Pipeline dürfte Palatins Aktienkurs in diesem Jahr insbesondere von weiteren Lizenzdeals für Bremelanotide getrieben werden. So wolle man den Produktkandidaten bis Jahresende in den wichtigsten Regionen ...

