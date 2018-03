BUWOG AG: Deputy CEO & CFO Andreas Segal legt Vorstandsmandat vorzeitig nieder DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): Personalie BUWOG AG: Deputy CEO & CFO Andreas Segal legt Vorstandsmandat vorzeitig nieder 26.03.2018 / 16:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Wien, 26. März 2018 BUWOG AG: Deputy CEO & CFO Andreas Segal legt Vorstandsmandat vorzeitig nieder Die BUWOG AG gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Deputy CEO und CFO Andreas Segal nach Annahme des Übernahmeangebotes der Vonovia SE durch eine große Mehrheit der Aktionäre eine vorgezogene Niederlegung seines Vorstandsmandats vereinbart hat. Andreas Segal, der seit 01. Jänner 2016 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CFO der BUWOG AG bestellt war, legt daher per heute 26. März 2018 sein Mandat in beiderseitigem Einvernehmen nieder und scheidet aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Bis auf weiteres wird BUWOG-CEO Daniel Riedl die aktuellen Verantwortungsbereiche und Agenden von Herrn Segal übernehmen. Aufsichtsrat und Vorstand der BUWOG AG bedanken sich bei Andreas Segal für seine herausragenden Leistungen und Verdienste rund um die gesamte BUWOG Group. Unter Segals Leitung wurden maßgebliche Unternehmensprojekte im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung umgesetzt und das Profil der BUWOG als einer der führenden Wohnimmobilienkonzerne gestärkt. Vitus Eckert, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BUWOG AG, sagt: "Andreas Segal hat die BUWOG Group als Deputy CEO und CFO entscheidend weiterentwickelt und am Kapitalmarkt verankert. Erfolge wie die Begebung einer EUR 300 Mio. Wandelschuldverschreibung mit Nullkupon, die Emission einer Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 305,6 Mio., die stetige Verbesserung des LTV und zuletzt das Einholen eines Investment Grade Ratings von Standard & Poor's mit der hervorragenden Einstufung BBB+ tragen die Handschrift von Andreas Segal." Daniel Riedl, CEO der BUWOG AG, ergänzt: "Die tolle Zusammenarbeit mit Andreas Segal war von entscheidenden Meilensteinen geprägt. Gemeinsam wurde sehr viel erreicht, wofür ich Andreas Segal danken möchte." Über die BUWOG Group Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 66-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 49.000 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: INVESTOR RELATIONS Holger Lüth Bereichsleiter Corporate Finance & Investor Relations Email: investor@buwog.com T +43-1-878 28 1203 [IMAGE] Jan-Hauke Jendrny BUWOG AG Email: investor@buwog.com T: +49-30-338539 1873 [IMAGE] MEDIENANFRAGEN ÖSTERREICH Michael Lippitsch BUWOG AG Email: communications@buwog.com T: +43- 664 60928 1710 Thomas Brey BUWOG-Pressestelle Österreich c/o M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH Email: brey@mb-pr.at T: +43-1-233 01 23-15 [IMAGE] MEDIENANFRAGEN DEUTSCHLAND Michael Divé BUWOG AG Email: michael.dive@buwog.com T: +49 1590 4621 993 [IMAGE] 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BUWOG AG Hietzinger Kai 131 1130 Wien Österreich Telefon: +43 1 87 8281130 Fax: +43 1 87 8285299 E-Mail: investor@buwog.com Internet: www.buwog.com ISIN: AT00BUWOG001 WKN: A1XDYU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668907 26.03.2018

