Vor allem wegen eines voraussichtlichen operativen Verlusts in der Zucker-Sparte in Höhe von 100 bis 200 Millionen Euro dürfte das operative Konzernergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 auf 100 bis 200 Millionen Euro fallen, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Mannheim mitteilte. Südzucker hatte bereits vor schweren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...