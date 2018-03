Die wachsende Eurostärke hat dem Dax am Montag zugesetzt. Nach einem weitgehend freundlichen Verlauf drehte der deutsche Leitindex am Nachmittag in die Verlustzone und rutschte auf den tiefsten Stand seit Februar 2017. Auch europaweit ging es trotz eines beachtlichen Erholungsversuchs der US-Börsen abwärts. "Der schwache US-Dollar treibt das britische Pfund und auch den Euro hoch und hält so die Optimisten am Aktienmarkt in Schach", sagte Analyst Michael van Dulken von Accendo Markets und sprach vom fehlenden Vertrauen in eine Trendwende.

Mit einem Abschlag von 0,83 Prozent auf 11 787,26 Punkte ging das deutsche Börsenbarometer aus dem Tag, nachdem er bereits in der vergangenen Woche etwas mehr als 4 Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zum Wochenauftakt 0,27 Prozent auf 25 134,71 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,68 Prozent auf 2512,41 Punkte ein. Europaweit sah es nicht anders aus. Der Eurokurs stieg am Abend auf 1,2444 Dollar. Eine starke Gemeinschaftswährung kann es deutschen Unternehmen schwerer machen, ihre Waren außerhalb des Euroraums abzusetzen.

"So sieht keine konstruktive Erholung aus", kommentierte Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research den "miesen Start in die Karwoche". Allerdings ist der Dax aus seiner Sicht nun, nachdem er seit Januar rund 2000 Punkte eingebüßt hat, "anständig bewertet" und sei nicht weit davon entfernt angesichts der Unternehmensgewinne wieder günstig zu werden./ck/he

