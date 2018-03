Geplante Zusammenarbeit an dreimonatigem Projekt zur Erarbeitung eines konkreten Geschäftsplans

NTT DATA, ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Services, hat heute bekannt gegeben, dass er das in Barcelona ansässige Start-up Gestoos zum Champion des Open Innovation Contest 7.0 erkoren hat. Die Entscheidung fiel auf Grundlage der KI-Lösung des Unternehmens, die es möglich macht, Inhalte und Dienste nur mit Handgesten auszuführen. Der siegreiche Vorschlag wurde im Rahmen der großen Wettbewerbsendrunde am 22. März in der Zentrale von NTT DATA in Toyosu, Tokio, ausgewählt. NTT DATA wird gemeinsam mit Gestoos auf Grundlage des siegreichen Vorschlags einen konkreten Geschäftsplan erarbeiten.

Hightech-Unternehmen weltweit sind eingeladen, für den internationalen Wettbewerb, der jährlich von NTT DATA organisiert wird, Vorschläge für IT-Services einzureichen, die in der internationalen Gesellschaft neue Werte schaffen können. Der Jury gehören sowohl Mitarbeiter von NTT DATA als auch externe Experten an.

Die KI-Lösung von Gestoos erkennt und interpretiert feine körperliche Bewegungen und ermöglicht es Menschen so, Inhalte und Dienste mit einfachen Handgesten auszuführen. Der von Gestoos patentierte unternehmenseigene Algorithmus verwendet Live-Daten, um etwas über Interaktionen mit Menschen, Objekten, Räumen und Fahrzeugen zu erlernen. Der Beitrag wurde als beste Idee für einen bisher unvorstellbaren IT-Service mit hohem Wertschöpfungspotenzial für öffentliche Einrichtungen, private Unternehmen und Einzelpersonen alle Kunden von NTT DATA ausgewählt.

NTT DATA erhielt seit Dezember letzten Jahres 269 Bewerbungen aus aller Welt. Zwischen dem 6. Dezember 2017 und dem 2. März 2018 fanden regionale Wettbewerbe auf vier Kontinenten in 15 Städten in 14 Ländern statt. Im letzten Jahr waren es noch zehn Städte in neun Ländern.

Bei jedem der 15 Regionalwettbewerbe wurde ein Gewinner ausgewählt, der an der Endrunde in Tokio einen Vorschlag präsentieren durfte. Die Vorschläge erstreckten sich über Bereiche wie Fintech, Medtech, Insurtech, Sicherheit, künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality, Authentifizierung, KI-gestützte optische Zeichenerkennung und Navigation.

Neben dem Siegerpreis wurde ein Publikumspreis an ftcash (Mumbai) verliehen, und die Judges Awards wurden von Vertretern von NTT DATA in der Jury an FOMO Pay (Singapur) und SightCall (San Francisco) vergeben.

German Leon, der Gründer von Gestoos, sagte: "Wir freuen uns sehr über den Gewinn dieses Wettbewerbs, denn die Zusammenarbeit mit NTT DATA wird ein großer Schritt für unser Unternehmen sein. Unsere KI-Lösung sieht nicht nur Hände und Objekte, sie sieht Menschen in Aktion und versteht Raum und Kontext. Sie nutzt Live-Daten, um zu lernen, wie man Interaktionen menschlicher gestaltet. Letztlich definiert Gestoos Interaktionen für Maschinen, Menschen und Räume neu. Wir hoffen, in Zusammenarbeit mit NTT DATA neue und spannende Erlebnisse für Verbraucher und Industrie zu schaffen."

Kotaro Zamma, der Leiter des Bereichs Open Innovation and Business Incubation von NTT DATA, sagte: "Der diesjährige Wettbewerb wurde von den Konzerngesellschaften und ausländischen Partnern von NTT DATA lokal sehr stark unterstützt. Durch die Förderung der offenen Innovation hoffen wir, dass unser Wettbewerb auch weiterhin die Gründung neuer Unternehmen auf der ganzen Welt anregen wird. In Zukunft möchten wir ein Katalysator für offene Innovationen sein, die zu sinnvollen Veränderungen in der weltweiten Gesellschaft führen."

Die Initiativen von NTT DATA für offene Innovation haben bereits zur Gründung zahlreicher neuer Unternehmen geführt. Gemeinsam mit Social Coin, dem Gewinner des letzten Jahres, hat NTT DATA kürzlich das "Regional Issue Discovery Lab" gegründet, um die KI-Technologie für innovative Lösungen von regionalen Problemen einzusetzen.

Die einzelnen regionalen Wettbewerbe wurden in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Konzernunternehmen von NTT DATA und regionalen Partnern organisiert: NTT DATA UK und Innovate Finance (GB), everis (Spanien, Brasilien, Portugal und Chile), MaRS Discovery District (Kanada), Institute of Software, Chinese Academy of Sciences (China), NTT DATA Inc. und Runway (USA), Deloitte Israel (Israel), Startupbootcamp und Rainmaking Innovation (Singapur, Australien und Indien) und Asian Payment Network (Singapur).

NTT DATA wird den Open Innovation Contest auch im nächsten Jahr wieder an Orten weltweit durchführen. NTT DATA ist zuversichtlich, dass die Wettbewerbe sowohl für die teilnehmenden Start-up-Unternehmen als auch für NTT DATA, Kundenunternehmen von NTT DATA und die globale Gesellschaft nutzbringende Vorschläge hervorbringen.

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von IT-Services und globaler Innovationspartner, hat seinen Hauptsitz in Tokio und ist in über 50 Ländern vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen. Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige und professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf www.nttdata.com.

Sämtliche Produkte, Unternehmen und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen.

Liste der Bewerber

Die folgenden Bewerber waren mit Präsentationen an der Endrunde zugegen. Ein Sternchen (*) kennzeichnet die erstmalige Teilnahme am Wettbewerb.

Standort Unternehmen Barcelona Gestoos Guiyang Institute of Software CAS Lissabon* loqr London Callsign Madrid Electronic IDentification Melbourne* Emvisage Mailand* GiPS tech Mumbai* ftcash San Francisco SightCall Santiago* Coeus Sao Paulo DATAHOLICS Singapur FOMO Pay Tel Aviv PayBox Tokio Cinnamon Toronto Zoom.ai

