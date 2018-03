Nordex startet gut vorbereitet ins Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Nordex startet gut vorbereitet ins Geschäftsjahr 2018 27.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nordex startet gut vorbereitet ins Geschäftsjahr 2018 - Ziele für 2017 erreicht - Neue Produkte verzeichnen starkes Interesse - Bilanz mit Eigenkapitalquote von 32,7 Prozent - Prognose für 2018 vorgelegt Hamburg, 27. März 2018. Mit dem heute vorgelegten Jahresabschluss 2017 bestätigt die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) ihre vorläufigen Ergebnisse: Im Berichtsjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR 3,08 Mrd. und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von EUR 242 Mio. Das entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,9 Prozent, die damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen lag. Unter Berücksichtigung der Einmalaufwendungen für das Kostensenkungsprogramm "45 by 18" beträgt das EBITDA EUR 200,7 Mio. und die Marge 6,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund ging auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR 43,4 Mio. zurück. Dabei wirkten sich die Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation (PPA) mit EUR 61,0 Mio. ergebnismindernd aus. Das Konzernergebnis 2017 lag bei EUR 0,3 Mio. Im Jahr 2017 installierte die Nordex Group 932 Turbinen mit einer Leistung von 2,7 GW in 17 Ländern. Das Segment Service entwickelte sich mit einem Umsatzanstieg von 14 Prozent auf EUR 310,8 Mio. weiterhin positiv und trug über zehn Prozent zum Gesamtumsatz bei. Insgesamt betreute Nordex zum Jahresende 6.858 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 16,4 GW über langjährige Serviceverträge. Nordex erzielte 2017 im Segment Projekte Neuaufträge in Höhe von EUR 2,2 Mrd. und lag damit 33 Prozent unter dem Vorjahreswert (EUR 3,3 Mrd.). Rund 90 Prozent der Aufträge kamen aus den internationalen Märkten - das unterstreicht die globale Aufstellung des Konzerns. Zum Jahresende lag der Auftragsbestand des Konzerns insgesamt bei EUR 3,7 Mrd., wovon EUR 1,7 Mrd. auf das Turbinengeschäft und EUR 2,0 Mrd. auf den Service entfielen. Im laufenden Jahr 2018 verspricht sich das Unternehmen durch die im Sommer 2017 eingeführten neuen Produkte N149/4.0-4.5 und AW140/3000 Rückenwind für den Auftragseingang. Die Gruppe startet mit einer soliden Bilanz in das Jahr 2018. So stieg die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag auf 32,7 Prozent (31.12.2016: 31,4 Prozent), die Liquidität betrug EUR 623,2 Mio. (31.12.2016: EUR 649,5 Mio.) und lag damit fast auf Vorjahresniveau. Im Jahr 2017 wurde in Deutschland ein neues Auktionssystem eingeführt, das vorübergehend zu deutlich geringeren Auftragseingängen führte. Vor diesem Hintergrund sieht Nordex das Jahr 2018 als herausfordernd an und erwartet einen Konzernumsatz zwischen EUR 2,4 bis 2,6 Mrd. und eine EBITDA-Marge von vier bis fünf Prozent. Zudem geht das Unternehmen von einer weiter verbesserten Working-Capital-Quote von unter fünf Prozent aus und plant Investitionen von etwa EUR 110 Mio. Letzteres zielt vor allem auf die Weiterentwicklung des Produktportfolios und dabei die nachhaltige Senkung der Stromgestehungskosten. "2017 haben wir uns konsequent auf das herausfordernde Marktumfeld vorbereitet. Unsere Turbinen erlauben es sauberen Strom deutlich preiswerter zu produzieren. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Auktionen in allen wichtigen Volumen- und Wachstumsmärkten zu gewinnen. Dabei gestalten wir die Lieferkette zunehmend globaler und effizienter auf Projekte zugeschnitten", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. CFO Christoph Burkhard ergänzt: "Unsere Refinanzierung mit dem verlängerten Fälligkeitsprofil steht. Wir verfügen über einen hohen und stabilen Cash-Bestand. In diesem Jahr legen wir einen besonderen Fokus auf die weitere Verbesserung des Working Capitals". Nordex legt heute den Jahresabschluss für 2017 sowie den zweiten Nachhaltigkeitsbericht vor. Am 15. Mai wird die Gruppe ihre Ergebnisse des ersten Quartals 2018 berichten. in EUR 2017 2016 Umsatz 3,08 Mrd. 3,39 Mrd. EBITDA-Marge 7,9% 8,4% Neuerrichtungen 2,7 GW 2,7 GW Service-Umsatz 310,8 Mio. 271,6 Mio. Investitionen 144,3 Mio. 102,4 Mio. EK-Quote 32,7 % 31,4 % WC-Quote 5,3% 4,1% Liquidität 623,2 Mio. 649,5 Mio. Auftragseingang (Projekte) 2,2 Mrd. 3,3 Mrd. Auftragsbestand 3,7 Mrd. 3,9 Mrd. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Ralf Peters Telefon: 040 / 300 30 - 1000 rpeters@nordex-online.com Ansprechpartner für Rückfragen von Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: 040 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668643 27.03.2018

ISIN DE000A0D6554

AXC0034 2018-03-27/07:30