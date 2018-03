TOKIO/SHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte verzeichnen am Dienstag Kursgewinne bei einer verbesserten Stimmung. Marktteilnehmer verweisen zum einen darauf, dass die Sorgen um einen Handelskrieg nachlassen, nachdem berichtet wurde, dass sich China und die USA in Gesprächen befinden sollen, um eine drohende Krise abzuwenden. Dies hatte bereits am Montagabend die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben. Der Yen gibt unterdessen nach, weil Risikoabsicherungen abgewickelt werden, und das stützt in Tokio die Aktienkurse.

An der Tokioter Börse gewinnt der Nikkei 2,2 Prozent, nachdem er zunächst ein neues Sechsmonatstief gesehen hatte. Der US-Dollar steigt auf etwa 105,60 Yen gegenüber 105,35 im New York Handel. Der Devisenmarkt dürfte eine Weile nach den Bewegungen in Washington und Peking Ausschau halten, sagte ein Markteilnehmer. Nun da sich die Ängste vor einem Handelskrieg abschwächten, rücke in Japan wieder mehr die heimische Politik in den Mittelpunkt. So erklärte der ehemalige japanische Finanzminister Nobuhisa Sagawa im japanischen Parlament, dass er keine Anweisungen von Premierminister Shinzo Abe zur Änderung von Dokumenten zu einem stark vergünstigten Verkauf von staatlichem Land erhalten habe. Dieser Deal steht im Moment im Mittelpunkt einer Kontroverse in dem Land, was die Abe-Administration belastet.

Außerhalb des "politischen Lärms" blieben die Fundamentaldaten japanischer Unternehmen mit einer starken Inlandsnachfrage attraktiv, sagte Tony Glover, Leiter des Investmentmanagements bei BNP Paribas Asset Management Japan. Zu den Gewinnern gehören in Tokio die Glas- und Keramikhersteller sowie die Banken.

Unter den übrigen Märkten der Region legen die Kurse in Schanghai um 1 Prozent zu, und in Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent. In Hongkong sind es besonders die Finanzwerte, die nachgefragt werden. Der Kurs der Agricultural Bank of China springt um 2,7 Prozent nach oben. Marktbeobachter verweisen auf die Geschäftszahlen des staatlichen Instituts aus Peking, die besser als erwartet ausgefallen sind.

Der Aktienkurs der chinesischen WH Group kann sich nach zwei verlustreichen Tagen wieder stabilisieren. Der weltweit größte Produzent von Schweinefleisch, der 2013 das US-Unternehmen Smithfield Foods in den USA gekauft hatte, litt in den vergangenen Tagen unter den Sorgen über den Handelsstreit. Besonders die Aussage Pekings, eine Liste der amerikanischen Exporteure - einschließlich der Schweinefleisch-Erzeuger - zu erstellen, die möglicherweise mit höheren Zöllen belegt werden, hatte den Kurs einbrechen lassen. Ebenfalls erholt zeigt sich der Kurs des Autoherstellers Great Wall Motor. der um 1,7 Prozent zulegt. In diesem Monat hatte die Aktie 12 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Auch die weiteren asiatischen Börsen zeigen sich mit Kursgewinnen: So legt der Straits-Times-Index in Singapur 0,5 Prozent zu und in Seoul gewinnt der Leitindex ebenfalls 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.832,60 +0,73% -3,83% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.226,75 +2,22% -6,76% 08:00 Kospi (Seoul) 2.449,89 +0,53% -0,71% 08:00 Schanghai-Comp. 3.163,79 +0,96% -4,36% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.826,46 +0,91% +1,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.430,58 +0,53% +0,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.864,64 +0,25% +3,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,2451 +0,0% 1,2448 1,2384 +3,6% EUR/JPY 131,51 +0,2% 131,26 130,15 -2,8% EUR/GBP 0,8749 +0,0% 0,8748 0,8732 -1,6% GBP/USD 1,4232 +0,0% 1,4229 1,4181 +5,3% USD/JPY 105,62 +0,2% 105,46 105,10 -6,2% USD/KRW 1070,25 -0,5% 1075,45 1079,69 +0,3% USD/CNY 6,2610 -0,2% 6,2734 6,2962 -3,8% USD/CNH 6,2504 -0,1% 6,2555 6,2874 -4,1% USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8461 7,8483 +0,4% AUD/USD 0,7735 -0,2% 0,7748 0,7738 -1,1% NZD/USD 0,7290 -0,1% 0,7297 0,7285 +2,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,84 65,55 +0,4% 0,29 +9,2% Brent/ICE 70,29 70,12 +0,2% 0,17 +6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.354,00 1.353,36 +0,0% +0,64 +3,9% Silber (Spot) 16,74 16,70 +0,2% +0,03 -1,2% Platin (Spot) 958,35 953,50 +0,5% +4,85 +3,1% Kupfer-Future 3,00 2,96 +1,5% +0,04 -9,2% ===

