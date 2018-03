Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach einer Investorenveranstaltung von 121 auf 117 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die zuletzt verschlechterten Marktbedingungen für die Sparte Power & Gas habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20 reduziert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund anhaltender Risiken für den Elektrotechnikkonzern dürfte dessen im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung anhalten./edh/la Datum der Analyse: 27.03.2018

