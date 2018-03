ad pepper media International N.V.: Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges ad pepper media International N.V.: Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 27.03.2018 / 08:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ad pepper media International N.V.: Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 Nürnberg, Amsterdam, 27. März 2018 - ad pepper media International N.V. hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von TEUR 75.563 sowie einer Bruttomarge von TEUR 18.348 (2016: TEUR 16.088) abgeschlossen. Das erzielte EBITDA betrug TEUR 2.209 (2016: TEUR 1.748), die EBITDA-Marge mithin 2,9 Prozent (2016: 2,9 Prozent). Die Zahlen entsprechen den am 24. Januar 2018 vorab veröffentlichten Geschäftszahlen. ad pepper media International N.V. wird für die aktuelle Berichtsperiode ab dem 01.01.2018 den "International Financial Reporting Standard 15 - Erlöse aus Verträgen mit Kunden" (kurz: IFRS 15) erstmals neu anwenden. Bei dem ab dem 01.01.2018 in Kraft getretenen IFRS 15 handelt es sich um ein einheitliches Regelwerk, das diverse andere Standards im Bereich Umsatzlegung ersetzt und Inkonsistenzen zwischen bestehenden IFRS- und US GAAP-Bestimmungen eliminieren und somit die Vergleichbarkeit der Umsatzzahlen zwischen verschiedenen Unternehmen, Branchen und Jurisdiktionen erhöhen soll. Im Zuge der Erstanwendung des IFRS 15 wird ad pepper media International N.V. für das Segment Webgains in dem am 22. Mai 2018 zu veröffentlichenden Quartalsabschluss erstmals einen sogenannten Nettoausweis vornehmen, d.h. die an Publisher zu zahlende Websitevergütung (Affiliate Commission) wird zukünftig nicht mehr als Außenumsatz (Revenues) und Umsatzkosten (Cost of Sales) erfasst. In Summe führt die Erstanwendung somit zu einer Umsatz- und Umsatzkostenreduzierung, während Profitabilitätskennziffern wie z.B. das EBITDA unverändert bleiben. Die prozentuale EBITDA-Marge erhöht sich entsprechend signifikant. Bei unterstellter Anwendung des Standards bereits auf die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres, hätte der Umsatz - pro forma - TEUR 34.129 betragen. Das EBITDA hätte weiterhin unverändert bei TEUR 2.209 gelegen bei einer gleichzeitig deutlich erhöhten EBITDA-Marge von 6,5 Prozent. Der Geschäftsbericht 2017 wird am 29. März veröffentlicht. Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. Tel.: +49 (0) 911 929057-0 Fax: +49 (0) 911 929057-157 Email: ir@adpepper.com 27.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669051 27.03.2018 CET/CEST

