Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Agrana von 120 auf 105 Euro abgesenkt. Ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Titel des heimischen Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzerns haben sie durch eine neutrales "Hold" ersetzt.

Zur Begründung führt der Berenberg-Analyst Fintan Ryan den verhaltenen Ausblick bei den Zuckerpreisen an und verweist auf die vorgelegten Zahlen von Südzucker. Denn die Lockerung des EU-Zuckermarktes traf den europäischen Branchenführer, der in Österreich mit 42 Prozent an der Agrana beteiligt ist, hart. Der operative Gewinn dürfte im neuen Geschäftsjahr 2018/19 trotz stabiler Umsätze auf 100 bis 200 Mio. Euro einbrechen, nach 440 Mio. 2017/18. Südzucker kämpft mit sinkenden EU- und Weltmarkt-Preisen für Zucker. Am 8. Mai öffnet dann auch Agrana seine Bücher.

Beim Gewinn je Aktie rechnen die Analysten nun mit 9,07 Euro (2017/18), bei 7,58 Euro (2018/19) und bei 8,57 Euro (2019/20). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 4,40 Euro (2017/18), auf 4,40 Euro (2018/19) und auf 5,00 Euro (2019/20).

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Agrana-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,41 Prozent auf 96,90 Euro.

