Der Haushaltsgerätehersteller Leifheit (ISIN: DE0006464506) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Basisdividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Basisdividende damit unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 24,35 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,31 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 30. Mai 2018 in Frankfurt/Main statt. Im Vorjahr wurde zusätzlich noch eine ...

