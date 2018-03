IRW-PRESS: Stamper Oil & Gas Corp.: Stamper Oil & Gas meldet Ernennung von David M. Alexander, CPA, CA, zum CFO

27. März 2018 - Vancouver (Kanada). Stamper Oil & Gas Corp. (TSX-V: STMP, FSE: TMP2, OTCQB: STMGF) (Stamper oder das Unternehmen) meldete heute, dass es David M. Alexander, CPA, CA, per 1. April 2018 zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt hat. Herr Alexander ersetzt Omair Choudhry als CFO. Stamper möchte Herrn Choudhry für seine Leistungen und sein Engagement während seiner Tätigkeit als CFO des Unternehmens danken.

Herr Alexander hat in den vergangenen 30 Jahren in seiner Funktion als CFO das schnelle Wachstum mehrerer Start-up-Unternehmen und Unternehmen in frühem Stadium gefördert und erwirtschaftete dabei über eine Milliarde Dollar. Herr Alexander ist ein CPA, CA mit einem BComm-Diplom mit Prädikatsexamen in Finanzwesen (Finance) von der University of British Columbia. Zuvor war er unter anderem als CFO des internationalen Öl- und Gaserschließungsunternehmens Arakis Energy Corporation tätig und trug dazu bei, das Unternehmen von einem Start-up zu einem Unternehmen mit Aktiva im Wert von über einer Milliarde Dollar und einer Notierung an der NASDAQ weiterzuentwickeln. Arakis wurde in weiterer Folge an Talisman Energy verkauft. Herr Alexander ist seit 2. Oktober 2017 als Chief Financial Officer von BLOK Technologies Corp. tätig. Herr Alexander fungierte als CFO von Nortran Pharmaceuticals, das in weiterer Folge zu Cardiome Pharma Corp. wurde. Zurzeit ist Herr Alexander auch als CFO von Veritas Pharma Inc. tätig. Er ist seit 5. März 2018 ein Independent Director von Marapharm Ventures Inc.

David Greenway, Chief Executive Officer von Stamper Oil & Gas, sagte: Wir freuen uns, David im Unternehmen willkommen zu heißen, und sind überglücklich, einen solch erfahrenen Buchhalter für uns gewonnen zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass er angesichts seiner Erfahrung in der Öl- und Gasbranche sowie in den Buchführungsaspekten unseres Unternehmens ein außergewöhnliches Know-how einbringen wird, das bei der Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Ölprojekte von unschätzbarem Wert sein wird.

David Greenway, Chief Executive Officer von Stamper Oil & Gas, sagte: Ich danke Omair für die Leitung unserer Finanz- und Buchhaltungsbetriebe sowie für die zahlreichen wichtigen Beiträge, die er für Stamper geleistet hat. Im Namen des Unternehmens möchte ich Omair für seine Beiträge danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen wünschen.

Stamper meldet die Emission von 2.500.000 Aktienoptionen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten zu einem Preis von jeweils 0,55 Dollar an Directors, das Management und Berater des Unternehmens.

Über Stamper Oil & Gas

Stamper Oil & Gas Corp. (TSX.V: STMP) ist ein unabhängiges internationales Öl- und Gasunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von konventionellen Öl- und Erdgasprojekten beschäftigt. Das Unternehmen hat die Absicht, ein Portfolio von ertragreichen Öl- und Gaskonzessionen mit Fokus auf Afrika aufzubauen. Stamper hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Evaluierung und den Ausbau zukünftiger Projekte zu wirtschaftlich profitablen Anlagewerten nachhaltige Wertschöpfung für das Unternehmen zu generieren.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

David C. Greenway

President & Director

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Stamper Oil & Gas Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Stamper Oil and Gas Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Stamper Oil & Gas Corp nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

