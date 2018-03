Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach endgültigen Jahreszahlen von 145,50 auf 138,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das finale operative Ergebnis (Ebit) sei noch schlechter als die vorläufige Kennziffer ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit den steigenden Investitionen des Vakuumpumpen-Herstellers in den kommenden drei Jahren./edh/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN DE0006916604

