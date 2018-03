Die NordLB hat Vossloh wegen des aktuell deutlich reduzierten Bewertungsniveaus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 45 Euro gesenkt. Das zum Verkauf stehende Lokomotivengeschäft sollte künftig kaum noch belasten, während die verbleibenden Aktivitäten des Schienentechnikkonzerns an Dynamik gewinnen sollten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN: DE0007667107