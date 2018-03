Die Commerzbank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Daniel Wendorff zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie positive Rückschlüsse aus dem Ausstieg des Schweizer Pharmakonzerns Novartis aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem britischen Rivalen GlaxoSmithKline. So könnte die implizierte Bewertung des Deals darauf hindeuten, dass der Darmstädter Spezialchemie- und Pharmakonzern bei einem möglichen Verkauf seines Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten einen relativ hohen Preis erzielen würde./la/mis Datum der Analyse: 27.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0064 2018-03-27/13:29

ISIN: DE0006599905