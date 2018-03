Lieber Leser,

als die The NAGA Group vor einigen Monaten an die Börse ging, wurde der IPO zu einem tollen Erfolg. Zeitweise erinnerte das schon wieder an die Zeit am Neuen Markt. Leider steht, Stand heute, zu befürchten, dass zumindest die Aktie der The NAGA Group ähnlich unrühmlich enden könnte.

Investitionen in deutsche Startups sind brandgefährlich!

Zwar finde ich es grundsätzlich begrüßenswert, wenn sich junge Leute zusammen tun und ihr eigenes Unternehmen gründen. Dies ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...