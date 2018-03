Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Görlitz (pts023/27.03.2018/14:00) - Der Hauptaktionär der niiio finance group AG, die DSER GmbH, hat einen großen Vertriebserfolg im ersten Quartal des Jahres 2018 erzielt. So haben sowohl eine deutsche Großbank als auch eine international agierende Privatbank dem Görlitzer Softwarehaus den Zuschlag für Entwicklung- und Betrieb einer digitalen Vermögensverwaltungslösung erteilt. Gleichzeitig verspricht ein struktureller Neuordnungsprozess der Unternehmensgruppe weitere Synergiepotenziale und Wachstumsmöglichkeiten. Neben weitreichenden internen Umstrukturierungsmaßnahmen beschäftigt die niiio finance group AG derzeit operativ der große Kundenzuspruch über den Hauptaktionär DSER GmbH. Hervorzuheben sind an dieser Stelle insbesondere zwei Neukundenabschlüsse mit Großkunden sowie eine verstärkte Nachfrage nach der B2B Robo-Advisory Software-Lösung für Banken und Vermögensverwalter. "Wir freuen uns, dass immer mehr Unternehmen auf unser Know-how im Bereich Digital Banking vertrauen", so Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. Insgesamt erwartet der Vorstand der niiio finance group AG im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der erzielten Neukundenabschlüsse der DSER GmbH und der guten Projekt- und Kundenpipeline eine positive Geschäftsentwicklung bis Jahresende. "Wir sind sehr zuversichtlich auf dieser Basis die gesteckten Ziele erreichen zu können und gehen derzeit von einem Mindestumsatz von 4 Mio. EURO für das Jahr 2018 aus", fügt Johann Horch an. Horch weiter: "Gleichzeitig haben wir einen strukturellen Neuordnungsprozess der einzelnen Gesellschaften angestoßen, von dessen Synergien sowie dem aggregierten Potenzial alle Aktionäre der niiio finance group AG über Wertsteigerungen nachhaltig profitieren werden." (Ende) Aussender: niiio finance group AG Ansprechpartner: Vorstand Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: ir@niiio.finance Website: www.niiio.finance Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180327023

