United Labels AG: United Labels AG: Geschäftsjahr 2017, positive Entwicklung und deutliche Ergebnissteigerung setzt sich fort DGAP-News: United Labels AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung United Labels AG: United Labels AG: Geschäftsjahr 2017, positive Entwicklung und deutliche Ergebnissteigerung setzt sich fort 27.03.2018 / 14:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DGAP-News der United Labels AG vom 27. März 2018 ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC United Labels AG: Geschäftsjahr 2017 Positive Entwicklung und deutliche Ergebnissteigerung setzt sich fort - Konzernumsatz betrug EUR 30,3 Mio. - Operatives Ergebnis (EBITDA) mehr als versechsfacht auf EUR 2,5 Mio. - EBIT stieg stark auf EUR 1,9 Mio. - Konzernjahresüberschuss verbesserte sich auf EUR 0,4 Mio. - Operativer Cash Flow erhöhte sich auf 2,1 Mio. - Fachhandel wächst kontinuierlich mit neuen Themen Münster, 27.03.2018. Die United Labels AG (WKN: 548956) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von EUR 30,3 Mio. (Vj: EUR 32,4 Mio.) erzielt. Während der Umsatzanteil mit Discountern plangemäß reduziert wurde, erhöhte sich der Umsatz im margenstarken Fachhandel deutlich, insbesondere in Deutschland. Dadurch verbesserte sich die Rohertragsmarge um 6,7 Prozentpunkte auf 35,4% (Vj: 28,7%). Durch diesen Margenanstieg hat sich bei nahezu gleichgebliebener Kostenstruktur das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) mehr als versechsfacht auf EUR 2,6 Mio. (Vj: EUR 0,4 Mio.). Das EBIT stieg stark auf EUR 1,9 Mio. (Vj: EUR -0,4 Mio.) und liegt damit innerhalb der zu Beginn des Geschäftsjahres veröffentlichen Ergebnisprognose. Der Konzernjahresüberschuss verbesserte sich auf EUR 0,4 Mio. (Vj: EUR -1,8 Mio.). Insgesamt hat sich die positive Entwicklung bereits im gesamten Jahresverlauf abgezeichnet. Insbesondere in Deutschland entwickelte sich das Fachhandelsgeschäft mit den Themen "Pummeleinhorn" und Diddl" sehr gut. Zahlreiche neue Fachhandelspartner und Filialisten wurden für diese Themen hinzugewonnen und die Produktpalette stark erweitert. Zum Jahresende stieg die Zahl der belieferten Fachhändler auf rd. 700 mit über 1.000 Verkaufsstellen. Alle operativen Tochtergesellschaften des Konzerns haben im Geschäftsjahr 2017 einen positiven Jahresüberschuss erzielt. Besonders erfreulich entwickelte sich das 2012 gegründete Start-Up Unternehmen Elfen Service GmbH, die das E-Commerce Geschäft des Konzerns direkt an Endverbraucher betreibt. Aufgrund der stark gestiegenen Umsätze im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte diese Gesellschaft erstmalig positiv abschließen. Steigende Bestellungen in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres lassen von einer weiterhin guten Entwicklung ausgehen. Vor diesem Hintergrund hat die United Labels AG die ausstehenden 20% der Gesellschaftsanteile zu Jahresbeginn 2018 (adhoc-Mitteilung vom 12.01.2018) erworben. Für die nächsten Jahre liegt der Focus der Gesellschaft auf der Steigerung der Profitabilität. Die UNITEDLABELS AG konzentriert sich dabei weiterhin auf das textile Großkundengeschäft, den E-Commerce mit Endverbrauchern und besonders auf den Ausbau des margenstarken Fachhandelsgeschäftes. Neben den bestehenden Marken "Diddl" und "Pummeleinhorn" wird das Angebot mit "DFB-Deutscher Fußballbund", "Ralph Ruthe", "Snoopy - für Dich" und "Pummel & Friends" ausgeweitet. In Spanien und Portugal soll der Vertrieb der Marke "TY" weiter ausgebaut werden. Die Vermarktung erfolgt über den Fachhandel sowie unsere Internet-Shops und wird begleitet durch umfangreiche Presse- und Social-Media-Aktivitäten. Ebenso ist die Ausweitung aller Fachhandelsprodukte in das europäische Ausland vorgesehen. Insgesamt ist geplant, dass der Konzernumsatz in 2018 um 2% - 7% wächst. Das EBIT soll dabei nach derzeitiger Einschätzung zwischen EUR 1,8 Mio. und EUR 2,8 Mio. liegen. Der vollständige Jahresabschluss einschließlich der Prognose für 2018 und weitere Erläuterungen stehen im Geschäftsbericht 2017 als Download auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung. http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com 27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 