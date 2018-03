Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Klagenfurt (pta029/27.03.2018/14:50) - , am 27. März 2018



Mag. Wolfgang Mandl scheidet aus privaten Gründen mit Jahresende aus dem Vorstand aus.



Mag. Alexander Novak ist ab 1. September 2018 neues Vorstandsmitglied.



Das Mandat der Vorstandsvorsitzenden Dr. Herta Stockbauer ist um weitere fünf Jahre verlängert worden.



Mag. Wolfgang Mandl, seit 2013 Mitglied des Vorstandes der BKS Bank hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen auf die Verlängerung seines Mandates, welches am 31. Dezember 2018 endet, verzichtet. Der Aufsichtsrat nahm diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.



Der Aufsichtsrat der BKS Bank hat daher in seiner Sitzung am 27. März 2018 den Beschluss gefasst, Mag. Alexander Novak in den Vorstand zu berufen. Seine erste Funktionsperiode läuft vom 1. September 2018 bis 31. August 2021. Bislang war Mag. Novak Leiter der BKS Bank-Direktion Slowenien. Er wird sich vor allem für das Auslandsgeschäft verantwortlich zeichnen.



Weiters wurde heute vom Aufsichtsrat das Mandat der Vorstandsvorsitzenden Dr. Herta Stockbauer um weitere fünf Jahre verlängert. Nach dem Ausscheiden von Mag. Mandl wird Frau Dr. Stockbauer neben dem Firmenkundengeschäft auch das Privatkundengeschäft der BKS Bank im Inland verantworten. Eine detaillierte Geschäftsverteilung wird vom Aufsichtsrat in seiner Maisitzung beschlossen.



Nach dem Ausscheiden von Mag. Mandl besteht der Vorstand der BKS Bank mit Dr. Herta Stockbauer als Vorsitzende und Mag. Dieter Kraßnitzer und Mag. Alexander Novak wieder aus drei Mitgliedern.



Rückfragehinweis



BKS Bank AG Mag. Herbert Titze Leitung Vorstandsbüro T: +43 463 5858-120 M: +43 664 80 55 205 E: herbert.titze@bks.at



(Ende)



Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Herbert Titze Tel.: 0463-5858-120 E-Mail: herbert.titze@bks.at Website: www.bks.at



ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1522155000234



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 27, 2018 08:50 ET (12:50 GMT)