27.03.2018 Neues aus der BKS Bank: Wolfgang Mandl, seit 2013 Mitglied des Vorstandes der BKS Bank hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen auf die Verlängerung seines Mandates, welches am 31. Dezember 2018 endet, verzichtet. Der Aufsichtsrat nahm diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat der BKS Bank hat daher in seiner Sitzung am 27. März 2018 den Beschluss gefasst, Alexander Novak in den Vorstand zu berufen. Seine erste Funktionsperiode läuft vom 1....

