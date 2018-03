Growth Ninjas werden Investoren Wir sind super-stolz, dass "unser" Startup domonda sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde über das Investoren-Netzwerk primeCrowd in Summe 385.000 Euro gesichert hat. Wir waren von Anfang an begeistert von der Idee, der Umsetzung und vor allem auch vom Gründer-Team. domonda hat aus unserer Sicht ein sehr spannendes B2B-Produkt in einem Markt, der bisher wenig digitalisiert und von Leitz-Ordnern und viel Papier geprägt war. Es gibt zwar viele "Buchhaltungs-Fintechs" für KMUs und Selbständige, niemand hatte aber bisher die fachlichen Prozesse mit dem Steuerberater bis zum Ende durchgedacht. Diese Lücke schließt nun domonda - das war auch der Grund...

