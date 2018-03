London (ots/PRNewswire) -



Cinkciarz und Conotoxia (https://conotoxia.com/), zwei Unternehmen der Conotoxia Holding Group, schließen sich deletefacebook an und entfernen ihre Markenprofile.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659264/Cinkciarz_and_Cono toxia_support_deletefacebook.jpg )



"Die Privatsphäre unserer Kundendaten hat oberste Priorität, was unsere Aktivitäten im Finanzbereich angeht. Infolge der Beschuldigungen bezüglich des Datenabflusses nach Cambridge Analytica habe ich entschieden, jeden einzelnen unserer Unternehmensaccounts auf Facebook zu löschen", so Marcin Pioro, CEO von Cinkciarz (https://twitter.com/_PioroMarcin_?lang=pl), Gründer und Besitzer der Conotoxia Holding Group.



Die Kampagne, der Persönlichkeiten aus der Welt des Business und moderner Technologien wie der WhatsApp- und Elon Musk-Gründer Brian Acton beitraten, wurde von Internetnutzern in die Wege geleitet. SpaceX und Tesla wurden ebenfalls aus beliebten sozialen Netzwerken entfernt. Die Conotoxia Group unterstützt diese Beschlüsse und steht auch hinter der deletefacebook-Initiative.



Fragen werden auf dem Live-Chat des Unternehmens unter Conotoxia.com beantwortet.



Link zu unserem Video: https://www.instagram.com/p/BgyNd9nHdMi/?taken-by=pioromarcin



