Wie du weißt, unterstütze ich mit Nachdruck Initiativen zur Stärkung der Frauen am heimischen Finanzplatz. Am 21. März 2018 fand die gelungene Auftaktveranstaltung der "Fondsfrauen" in der Raiffeisen Bank International AG mit 130 Teilnehmerinnen statt. Da glaubt man gar nicht, dass die Fondsbranche männlich (nur zehn Prozent Frauenanteil!) dominiert ist. Philosophin Rebekka (Reinhard) fand als Gastrednerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...