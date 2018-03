Liebe Leser,

Millennial Lithium ist eine der herausragenden Trendaktien dieser Tage. Nun schickt sich der Wert erneut an, einen Aufschlag von mehr als 10 % zu schaffen, meinen jedenfalls die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngsten Kurserfolge. Dabei könne es letztlich sogar zu deutlich höheren Notierungen kommen. Im Detail: Die Aktie ist am Montag minimal gestiegen, am heutigen Dienstag geht es derweil kräftig mit mehr als 3 % nach oben. Daraus leiten Chartanalysten ab, dass ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...