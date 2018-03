=== *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal *** 07:15 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis, Lübeck 07:30 DE/Evotec AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 10,7 Punkte zuvor: 10,8 Punkte 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Frankfurt), Kahl am Main 08:30 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 100 zuvor: 100 *** 09:20 DE/Cyan AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:30 DE/Isra Vision Systems AG, HV, Darmstadt 10:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - DE/Stellenindex BA-X März - DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg ===

