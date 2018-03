Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt avanciert Arbeitsprogramm 2018 Genehmigungen bringen Arbeiten zur Weiterentwicklung der Mineralexploration für strategische Batterieversorgungskette voran DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Marktbericht Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt avanciert Arbeitsprogramm 2018 Genehmigungen bringen Arbeiten zur Weiterentwicklung der Mineralexploration für strategische Batterieversorgungskette voran 28.03.2018 / 07:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pacific Rim Cobalt avanciert Arbeitsprogramm 2018 Genehmigungen bringen Arbeiten zur Weiterentwicklung der Mineralexploration für strategische Batterieversorgungskette voran VANCOUVER, BC - (28. März 2018) -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt", ein Ressourcenunternehmen in der Entwicklungsphase mit Assets in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt, verfügt jetzt über alle notwendigen Umwelt- und Bergbaugenehmigungen, um ihren früher bekannt gegebenen Arbeitsplan 2018 zu avancieren. Während der letzten zwei Monate hat das Unternehmen alle notwendigen und entsprechenden Gebühren gezahlt, um die Genehmigungen und Lizenzen auf ihrem zu 100% unternehmenseigenen Kobaltprojekt TNM in der Provinz Papua der Republik Indonesien ("TNM") in gutem Zustand zu halten. Als Teil der heutigen Bekanntgabe informiert das Unternehmen, dass die Explorationsaktivitäten vor Ort begonnen haben. Als Hintergrundinformation. Ein zertifizierter Berater wurde damit beauftragt, zu gewährleisten, dass die Entwicklungsplanung die Mindestanforderungen eines Umweltverträglichkeitsgutachtens (AMDAL, Environmental Impact Analysis) erfüllt, das einen Umweltmanagementplan und einen Umweltüberwachungsplan einschließt. Diese Umweltstudie wurde eingereicht und von den entsprechenden Regierungsbehörden angenommen. Ferner wurde eine Produktions-/Abbaugenehmigung ausgestellt (IUP Produktion). Das Unternehmen hat jetzt alle notwendigen Genehmigungen, die zwei getrennte Phasen der Bergbauaktivitäten zulassen einschließlich der Exploration zum Zweck allgemeiner Erkundungen, Exploration und Machbarkeitsstudien und zur Fortsetzung mit den Aktivitäten der Phase Zwei einschließlich Konstruktion, Abbau, Aufbereitung, Raffinierung, Transport uns Verkaufsaktivitäten innerhalb der genehmigten Bergbauregion. Die Liegenschaft wurde durch 856 Bohrungen und 26 Testgruben früherer Betreiber eingehend untersucht. Eine historische Schätzung*, die noch aus der Zeit vor der Notwendigkeit einer einheitlichen Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen stammt und folglich nicht die zurzeit geltenden Standards des National Instrument 43-101 erfüllt, wurde als eine Richtlinie für weitere Explorationsarbeiten verwendet. Diese frühen Daten verwendeten Messungen, die noch heute gültig sind und laut diesen beginnt die Vererzung an der Oberfläche und umfasst bei Anwendung eines Cut-off-Gehaltes von 0,8% Nickel möglicherweise 37 Millionen Tonnen mit 0,11% Kobalt und 1,31% Nickel. Das Unternehmen glaubt, dass das Potenzial zur Entwicklung einer signifikanten Kobaltressource sehr wahrscheinlich ist, da die historischen Daten weiter ein Potenzial für eine Kobaltvererzung bis in über 25m Tiefe andeuten. Der Klarheit halber und zur Transparenz sowie Integrität der betreffenden Forschungsarbeiten lesen Sie bitte die Anmerkung hinsichtlich der historischen Schätzungen am Ende der Pressemitteilung. Das Unternehmen versichert, dass diese Daten in keiner Weise eine Ressourcenschätzung implizieren, sondern nur als Basis für einen fortgeschrittenen Explorationsfall angegeben werden. Wie bereits bekannt gegeben hat das Unternehmen als ersten Schritt zur Erstellung des Explorationsplanes für 2018 mit detaillierten drohnengestützten topografischen und fotografischen Vermessungen begonnen. Die ermittelten Daten werden als Kontrolle für die geplanten Explorationsaktivitäten einschließlich geologischer Kartierungen, Probenahmen, Testgrabungen und Kernbohrungen dienen. Damit sollen die in der Vergangenheit berichteten* kobalt-/nickelhaltigen Lateritzonen bestätigt werden. Herr Ranjeet Sundher, Pacific Rim Cobalts President und CEO, sagte: "Wir besitzen eine sehr interessante Liegenschaft mit leichtem Zugang zum unersättlichen chinesischen Markt. Jetzt ist die Zeit, den Weg in Richtung der Entwicklung eines erfolgreichen Kobaltbetriebes zu ebnen. Wir haben ein Spitzenteam zusammengestellt, um unser Weltklasse-Asset zu entwickeln. Unsere Nähe und die Einfachheit des Transports zum am schnellsten wachsenden Markt für Kobalt der Welt, China, ist deutlich definiert und unsere Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung wird durch unsere Fähigkeit zur Finanzierung unseres Arbeitsprogramms 2018 belegt. Ich glaube, dass unser Auftreten mit all diesen Faktoren voll im Griff ein Gefühl unserer Gesamterfahrung, strategischen Fähigkeit und Engagement am Unternehmenswert vermittelt." Pacific Rims Kobaltprojekt TNM liegt strategisch an der nördlichsten Seite der Provinz Papua der Republik Indonesien mit direkten Transportrouten nach China, dem größten Kobaltverbraucher der Welt. Das Projekt liegt ideal in der Nähe zur Stromversorgung und eine das ganze Jahr über befahrbare asphaltierte Straße durchquert den mittleren Teil der Liegenschaft. Der Preis für Kobalt, ein wichtiger Bestandteil der Batterien von Elektrofahrzeugen, hat sich in den letzten zwei Jahren vervierfacht. Chinesische Subventionen für neue Elektrofahrzeuge priorisieren reine Elektrofahrzeuge mit größeren Reichweiten und Energiedichte, zwei der Hauptvorteile von Kobalt und Nickel. Laut Bloomberg "lässt China den Westen im Wettlauf um die Rohmaterialien für Elektrofahrzeuge hinter sich. China ist der Erste aus den Startlöchern im globalen Wettlauf um die Sicherung der Rohstoffversorgung, die für Batterien kritisch ist, die Elektrofahrzeuge der Zukunft antreiben werden." *Historische Schätzung Pacific Rim Cobalt betrachtet die hierin enthaltenen Schätzungen der Kobalt- und Nickeltonnagen und -gehalte als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel "Summary Geologic Investigations, PT. Pacific Nikkel Indonesia 1969 - 1979" (Reynolds 1979) enthalten. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") entsprechen, und wurden nicht erneut definiert, um den aktuellen CIM Definition Standards zu entsprechen. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Pacific Rim Cobalt betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die Schätzungen den aktuellen CIM Definition Standards anpassen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten auf der Liegenschaft des Unternehmens gibt. Die Bemühungen, zusätzliche Informationen zu den relevanten historischen Arbeiten zu erlangen, halten an; es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese ursprünglichen Daten ausfindig gemacht werden können. Pacific Rim Cobalt glaubt, dass die historischen Schätzungen für die weitere Exploration auf der Liegenschaft relevant sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Bericht, der am 8. Dezember 2017 auf SEDAR veröffentlicht wurde und unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abrufbar ist. Qualifizierter Sachverständiger Herr Garry Clark, P. Geo. und ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Meldung geprüft und genehmigt hat. Über Pacific Rim Cobalt Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Sein TNM-Kobaltprojekt umfasst Kobalt- sowie Nickelvererzungen und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur für ganzjährige Erschließungsaktivitäten. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist zunehmend anfällig. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Pacific Rim ist davon überzeugt, dass die Qualität seiner Projekte und seine Nähe zu den Märkten dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine führende Stellung im Bereich der Kobalterschließung einzunehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com. KONTAKT: Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sean@theparmargroup.com

