Obwohl das der Logistik-Spezialist für das letzte Geschäftsjahr Rekordwerte melden konnte, ging es am vergangenen Freitag kräftig mit der Aktie in die Tiefe. Auslöser dürfte vor allem gewesen sein, dass die Marge wegen höherer Investitions-und Entwicklungskosten unter Druck geraten ist. Während der Auftragseingang 2017 um 13 % und der Umsatz um 12 % zulegen konnten, gab es beim operativen Gewinn auf Ebene Ebitda nur ein mageres Plus von 1 %. Die entsprechende Marge sank sogar um 170 Basispunkte auf 14,7 %. Da die Aktie von Interroll zuvor schon kräftige Zugewinne verzeichnen konnte, war es augenscheinlich Zeit, hier kräftig Luft abzulassen. Das ist auch geschehen. Doch kann sich die Aktie scheinbar auf ihrer 100-Tage-Linie wieder stabilisieren. Mutige Anleger könntenhier mit einer ersten Position dabei sein.



