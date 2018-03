Es ist ein wilder Ritt momentan am deutschen Aktienmarkt. An einem Tag legt der DAX deutlich zu, am nächsten verliert er kräftig. Diesmal muss der deutsche Leitindex schwache Vorgaben aus den USA verarbeiten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.