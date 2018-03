Um dieses Potenzial zu heben, sucht der Anbieter den Schulterschluss mit den Anwendern und hat eine neue Beratungsgruppe gegründet.

"Industrieanlagen haben in der Regel eine Laufzeit von 40 Jahren. Und weil die meisten davon nicht im Optimum laufen, gehen weltweit jedes Jahr eine Billion Dollar verloren", verdeutlichte Roel Van Doren, Europa-Chef von Emerson Automation Solutions, gleich zu Beginn der Anwenderkonferenz Emerson Exchange im März die Relevanz von Optimierungsmaßnahmen. Der Automatisierungsanbieter teilt die Prozessbetreiber dazu seit einigen Jahren in vier Kategorien ein: Die Top-Performer erreichen das erste Quartil, am Ende der Skala stehen Betreiber, die lediglich das vierte Quartil erreichen. Und zwischen den beiden Extremen liegen Welten: "In Top-Quartil-Unternehmen passieren dreimal weniger Unfälle, die Anlagenverfügbarkeit ist um den Faktor vier höher und die Betriebskosten um ein Fünftel niedriger als in Unternehmen des vierten Quartils", verdeutlich Van Doren die Ergebnisse eines eigenen Benchmarks unter Kunden: "Zudem haben Top-Quartil-Performer etwa 30 % niedrigere Emissionen."

Was unterscheidet Top-Performer?

Doch was machen die Besten des Benchmarks anders als die anderen? Um diese Frage zu beantworten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...