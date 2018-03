Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel deutliche Verluste verzeichnet. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.380,93 Punkten nach 3.421,61 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 40,68 Punkten bzw. 1,19 Prozent.Schwache Vorgaben aus New York haben auch den heimischen Aktienmarkt am Vormittag klar belastet. ...

