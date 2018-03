Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-28 / 10:49 - Konzerngesamtergebnis 2017 legt um 17,6 % zu - EBIT deutlich gesteigert - Konzern-Eigenkapital auf 10 % angewachsen - Dividende soll um 50 % im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 0,06 je Aktie steigen - Für 2018 weiteres Neugeschäftswachstum von 20 - 26 % erwartet Die ALBIS Leasing AG konnte im Geschäftsjahr 2017 nahtlos an die sehr gute Geschäftsentwicklung des Vorjahres anknüpfen. Der in den Vorjahren konsequent vorangetriebene, solide Konzernumbau führte wie erwartet zu dem gewünschten Ergebnis. So erhöhte sich das Konzerngesamtergebnis in 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 17,6 % auf EUR 4,1 Mio. Hervorzuheben ist die deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses von EUR 0,4 Mio. auf EUR 3,6 Mio. Zudem erhöhte sich die Bilanzsumme von EUR 179,2 Mio. auf EUR 189,2 Mio. Damit sind alle auf der letzten Hauptversammlung genannten Prognosen vollumfänglich erreicht. Die Konzern-Eigenkapitalquote wurde von 4,8 % in 2015 und 8,5 % in 2016 auf 10 % gesteigert. Die Refinanzierungspartner reagieren positiv auf diese Entwicklung. Damit sind die Voraussetzungen für die vom Vorstand angestrebte Verbesserung der Refinanzierungskonditionen geschaffen. Auch im Jahr 2018 wird eine moderate Steigerung der Eigenkapitalquote angestrebt. Auf dieser Basis werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 11. Juli 2018 für 2017 eine Dividende in Höhe von EUR 0,06 je Aktie vorschlagen (2016: EUR 0,04). Das entspricht gegenüber 2016 einem Plus von 50 %. Zudem hat sich durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 2017 die Zahl der dividendenberechtigten Aktien um 10 % erhöht. "Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2018 eine vergleichbar dynamische Geschäftsentwicklung. Die operative Basis des Konzerns ist gestärkt, unsere Ertragskraft haben wir durch mehr Effizienz, positive Finanzierungseffekte und gesundes Wachstum gesteigert" sagt Bernd Dähling, Sprecher des Vorstandes der ALBIS Leasing AG. Der Konzern ist in strukturellen Wachstumsfeldern des deutschen Mittelstands tätig, die mittel- bis langfristig einen deutlichen Zuwachs von Umsatz und Ertrag ermöglichen werden. Aufsetzend auf einem hohen Antragsbestand erwartet die ALBIS Leasing Gruppe auch für das Geschäftsjahr 2018 ein weiteres Neugeschäftswachstum von 20 - 26 % und ein gutes Geschäftsergebnis. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 669773 2018-03-28

