Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BMW mit Blick auf einen drohenden Rechtsstreit in den USA wegen angeblichen Abgas-Betrugs bei Dieselautos auf "Reduce" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Risiken für den Autobauer nähmen zu, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umfang der möglichen Schadensersatzforderungen sei noch unklar, womit der Aktie weitere Belastungen drohten./gl/la Datum der Analyse: 28.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2018-03-28/11:38

ISIN: DE0005190003