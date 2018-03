Auf der Donau in Österreich sind voriges Jahr 9,6 Millionen Tonnen Güter transportiert worden. Das ist ein Plus von 6 Prozent bzw. einer halben Million Tonnen. Die Steigerung im Gesamtjahr gab es trotz mehrtägiger Eissperren im ersten Quartal 2017, die in diesem Zeitraum einen Einbruch der Beförderung um fast 40 Prozent ...

