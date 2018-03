Nürnberg (ots) -



Kaufpreisbarometer von immowelt.ch zeigt:



- In Zürich sind die Preise für Wohneigentum zwischen 2016 und 2017

um 6 Prozent gesunken

- Weitestgehend stabil blieben die Preise in Genf (-2 Prozent), Bern

(-2 Prozent) und Basel (+2 Prozent)

- Ausnahme Lausanne: Auf Grund anhaltender Nachfrage sind die

Kaufpreise hier um 7 Prozent gestiegen



Auf den Immobilienmärkten der grössten Schweizer Städte zeichnet

sich eine Beruhigung ab. Das belegt das Kaufpreisbarometer von

immowelt.ch, einem der beliebtesten Immobilienportale der Schweiz. In

Zürich sanken die Angebotspreise für Wohneigentum zwischen 2016 und

2017 sogar um 6 Prozent auf durchschnittlich 11'870 CHF pro

Quadratmeter. Abgeschwächte Zuwanderung, stabile Bautätigkeit und der

verschärfte Wettbewerb auf dem Mietmarkt mit erhöhtem Leerstand

stoppen den Preisanstieg.



In Genf, Bern und Basel entspannt sich der Immobilienmarkt



Weniger deutlich als in Zürich zeichnet sich die Entwicklung in

Genf, Bern und Basel ab. Doch auch hier scheint der Preisanstieg ein

Ende zu haben. In Genf (11'570 CHF) und Bern (6'380 CHF) sanken die

Preise leicht um 2 Prozent. In Basel stiegen die Preise mit 2 Prozent

nur noch moderat.



Gegen den Trend: Preise in Lausanne steigen weiter



Im Norden des Genfersees zeichnet sich indes keine Trendwende ab:

Die Preise für Wohneigentum in Lausanne sind zwischen 2016 und 2017

um 7 Prozent auf durchschnittlich 8'970 CHF gestiegen. Die Region

profitiert nach wie vor vom Zuzug international tätiger Unternehmen

und der damit zusammenhängenden dynamischen Entwicklung der

Wirtschaft. Die starke Nachfrage nach Wohnraum spiegelt sich in den

zahlreichen Neubauprojekten wider - die für anhaltend steigende

Preise sorgen.



Kaufpreise (Median) für Eigentumswohnungen und Häuser in den 5

grössten Städten der Schweiz:



Stadt Kaufpreis 2016 Kaufpreis 2017 Entwicklung



Zürich 12'600 CHF/m² 11'870 CHF/m² -6%



Genf 11'840 CHF/m² 11'570 CHF/m² -2%



Basel 8'190 CHF/m² 8'370 CHF/m² +2%



Lausanne 8'410 CHF/m² 8'970 CHF/m² +7%



Bern 6'500 CHF/m² 6'380 CHF/m² -2%



Grafiken und Tabellen zu den untersuchten Städten stehen hier zum

Download bereit: http://ots.de/ju0q4d



Berechnungsgrundlage:



Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren alle auf

immowelt.ch in den 5 grössten Städten der Schweiz inserierten

Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.

Die Preise geben den Median der in den Jahren 2016 und 2017

angebotenen Wohnungen und Häuser wieder. Der Median ist der mittlere

Wert der Angebotspreise.



Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.ch finden Sie in

unserem Pressebereich unter: https://presse.immowelt.ch.



Über immowelt.ch:



Die Immobilienplattform www.immowelt.ch ist mit monatlich 700'000

Visits* einer der beliebtesten Online-Marktplätze für Häuser,

Wohnungen und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Betreiber des Portals

ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere

erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie

effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören.

Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, zu der auch das

Immobilienportal immonet.de gehört.



* Google Analytics; Stand: Januar 2018





Originaltext: Immowelt AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005089

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005089.rss2



Kontakt:

Immowelt AG

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Medienkontakt:

Barbara Schmid

Peter Groscurth

+49 911 520 25-808



presse@immowelt.ch



www.facebook.com/immoweltCH