MOBOTIX AG: Konica Minolta plant den Kauf von MOBOTIX Produkten von mindestens 3 Millionen Euro in 2018/19 DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Kooperation MOBOTIX AG: Konica Minolta plant den Kauf von MOBOTIX Produkten von mindestens 3 Millionen Euro in 2018/19 28.03.2018 / 11:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Konica Minolta hat heute bestätigt, MOBOTIX Produkte von mindestens 3 Millionen Euro in 2018/19 zu kaufen. "MOBOTIX bietet verschiedene einzigartige digitale IP Videotechnologien, die für die Ausgestaltung von innovativen Lösungen im Bereich Smart Cities, Gesundheitswesen und Prozessoptimierung wesentlich sind", sagt Yoshiki Fukai, General Manager von Konica Minolta Inc. "Die erworbenen MOBOTIX Produkte werden für die Umsetzung von weltweit großen Konica Minolta Projekten in 2018/19 benötigt." Der geplante Kauf ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Konica Minolta und MOBOTIX und beinhaltet die Integration von MOBOTIX Kameras in globale Konica Minolta Projekte. Konica Minolta hat zudem in eine signifikante Zahl von Vertriebsmitarbeitern investiert, die sich auf den Vertrieb der MOBOTIX Technologien bei Endkunden und Channelpartnern fokussieren. Thomas Lausten, Vorstandsvorsitzender von MOBOTIX sagt "Der geplante Kauf von MOBOTIX Produkten durch Konica Minolta unterstreicht die strategische Partnerschaft und hilft unseren Kunden modernste Lösungen in wachsenden Geschäftsbereichen einzusetzen." Konica Minolta ist seit 2016 strategischer Investor von MOBOTIX mit dem Ziel, die führende Kameratechnologie von MOBOTIX durch Innovationen wie neue hochauflösende Bildsensoren und qualitativ hochwertige Linsen weiter zu verbessern sowie den Vertriebsbereich global zu stärken. 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669819 28.03.2018

ISIN DE0005218309

AXC0146 2018-03-28/11:57