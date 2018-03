Hohe Kursverluste an der US-Technologiebörse NASDAQ haben die Stimmung an den Aktienmärkten wieder belastet. Nach der kräftigen Erholung des DAX am Vortag tendiert er nun erneut schwächer. Dabei ist der GfK-Konsumklimaindex gestiegen. Die Facebook-Aktien zeigten nach der Stabilisierung vom Vortag wieder Schwäche. Sie rutschten um fast fünf Prozent ab. Evotec will auch 2018 weiter wachsen. Holger Scholze berichtet.